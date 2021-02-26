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Milletin adamı Başkan Erdoğan 67 yaşında! Arkadaşı böyle anlattı: Duruşundan hal ve hareketlerinden tahmin ediyorduk

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 09:45
Güncelleme:26.02.2021 09:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ı memleketi Rize'nin Güneysu'da arkadaşı Bedir Harman anlattı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ı memleketi Rize'nin Güneysu'da arkadaşı Bedir Harman anlattı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

"DURUŞUNDAN TAHMİN EDİYORDUK"

Başkan Erdoğan'ın arkadaşı Bedir Harman, "Çok eski artık 50 seneyi aşkın 52 sene falan oldu tanışalı. Rize'ye okul tatil edildiği zaman Güneysu'ya geliyordu. Geldiği zaman buluşurduk devamlı beraber arkadaşlık yapardık. O zamandan beri duruşunda hal ve hareketlerinde bir ağırlık vardı. Duruşundan hal ve hareketinden çok ileri yüksek kademede bir devlet memuru olacağını tahmin ediyorduk o zaman da. Ama Allah nasip etti Cumhurbaşkanı oldu. Allah sağlık sıhhat versin." ifadelerini kullandı.

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