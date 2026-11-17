Hulusi Akar'dan dünyaya kritik uyarı: "Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru bir gidiş var"
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninde konuştu. Dünyada 60'tan fazla noktada çatışmaların sürdüğüne dikkat çeken Akar, Türkiye'nin ittifaklarını güçlendirmesi ve dostlarının sayısını artırması gerektiğini vurguladı. Savunma sanayisi ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr