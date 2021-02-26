Cesaret, mücadele, aşk, irade, umut, şefkat ile milletine olan sevdası hiç bitmedi, bitmeyecek... Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında... İletişim Başkanlığı da bu özel güne bir klip hazırladı. Başkan Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medyada "#iyikidoğdunmilletinadamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi.

Cesaret, mücadele, aşk, irade, umut, şefkat ile milletine olan sevdası hiç bitmedi, bitmeyecek... Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında... İletişim Başkanlığı da bu özel güne bir klip hazırladı. Başkan Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medyada "#iyikidoğdunmilletinadamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi.