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Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında

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Giriş: 26.02.2021 09:11
Güncelleme:26.02.2021 09:14
Cesaret, mücadele, aşk, irade, umut, şefkat ile milletine olan sevdası hiç bitmedi, bitmeyecek... Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında... İletişim Başkanlığı da bu özel güne bir klip hazırladı. Başkan Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medyada "#iyikidoğdunmilletinadamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi.

Cesaret, mücadele, aşk, irade, umut, şefkat ile milletine olan sevdası hiç bitmedi, bitmeyecek... Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında... İletişim Başkanlığı da bu özel güne bir klip hazırladı. Başkan Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medyada "#iyikidoğdunmilletinadamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğanın hayat hikayesi! BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAYAT HİKAYESİ!

İletişim Başkanı Altundan Başkan Erdoğanın doğum gününe özel video İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL VİDEO
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