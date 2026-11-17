Oğuz Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'a tepki! "Bu iş parayla çözülecek bir şey değil"

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatlarının yakalama kararının kaldırılması ve nakdi teminat karşılığında adli kontrolle serbest bırakılması talebine tepki gösterdi. Aci, "Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum" diyerek Tok'un adalet önüne çıkması gerektiğini vurguladı.