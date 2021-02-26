Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutladılar! Başkan Erdoğan kaç yaşında?
Eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte milyonlarca seveni Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı. Sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı hashtag'inde 100 bine yakın paylaşım yapıldı. 67 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatan dava arkadaşları ve paylaşımlarda bulunan sevenleri genel olarak "Gücünü milletten alan lider" olarak tanımladı.
Siyaset terminolojisindeki "karizmatik lider" tanımının dünyadaki sayılı örneklerinden biri olan Erdoğan, AK Parti'yi 2002'den bu yana hep zirvede tutarken, içinden geçtiği fırtınalardan güçlenerek çıkarak "milletin adamı" olmayı başardı. İlk günden itibaren cesur kişiliği ve kararlı duruşuyla, statükonun yerleşik yasaklarına her türlü bedeli ödemeyi göze alarak meydan okuyan Erdoğan, mütevazı kişiliğiyle halkın gönlünde taht kurarken, Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan üst lige taşıdı. Askerin siyasetteki vesayetine son verdi. Dünyaya "Biz de varız" dedi.
Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ndeki aktif görevleriyle siyasete giren Erdoğan, 1976'da henüz 22 yaşındayken Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na getirildi. Dikkat çeken başarısı onu çok kısa bir süre içinde İstanbul İl Başkanlığı görevine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Siirt'te okuduğu şiir yüzünden hapse girdi, belediye başkanlığı düştü.
AK Parti ile 2002'de girdiği ilk seçimde sandıktan birinci çıktı. Ama kendisi Siirt'te aldığı cezadan dolayı milletvekili olamadı. Partisi kapatılmak istendi ancak süreç Erdoğan'ın lehine sonuçlandı. Erdoğan yol aldıkça önüne konan engeller büyüdü, büyüyen engeller onu daha da güçlü kıldı. 2010'dan itibaren ise Erdoğan'ı devirmeye çalışan dış kaynaklı ve içerideki uzantısı güçler daha çok yüklendi. Gezi Parkı eylemleri ile Arap Baharı yaratıp onu da tıpkı Ortadoğu'daki ve Afrika'daki bazı liderlerle aynı kadere mahkûm etmek istediler. 7 Şubat MİT krizinde Müsteşar Hakan Fidan üzerinden, 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle bakanları ve oğlu Bilal Erdoğan üzerinden kendisini devirmeye çalıştılar.
Bunda başarılı olamayan malum güçler son kirli oyununu uzun yıllardır devlet içerisine yerleştirdikleri hain bir terör örgütü aracılığıyla oynadılar. 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Erdoğan bu zorlu süreçleri siyasi zekâsı, güçlü liderliği ile bertaraf etti.
EN ÇOK SEÇİM KAZANAN LİDER
Başkan Erdoğan, bugüne kadar girdiği seçimlerden partisini hep birinci çıkardı. 5 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve en son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre aynı anda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran 2018 seçimlerini kazanarak en çok seçim kazanan lider oldu.
ALİYEV'DEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, mesajında şunları söyledi: "Dostluk ve kardeşliğe dayalı devletler arası ilişkilerimizi bu seviyeye taşımada şahsen sizin eşsiz bir rolünüz var. Çok yönlü ikili ilişkilerimizi ve stratejik ittifakımızı daha da güçlendirme kararlılığınızı, Azerbaycan'ın ezeli topraklarının işgalden kurtarılmasında her düzeyde verdiğiniz açık ve tereddütsüz manevi ve siyasi desteğinizi, halkımız çok takdir etmektedir."
YENİ YAŞINI KUTLADI
Emine Erdoğan, 67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "İyi ki doğdun" diyerek kutladı.
ERDOĞAN'IN SİYASİ YOLCULUĞUNUN TANIKLARI NASIL BİR LİDER OLDUĞUNU ANLATTI:
KARARLI BİR DURUŞU VAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Tayyip Bey ile tanışıklığımız 1970'lere dayanır. Siirt konuşması dolayısıyla avukatlığını üstlendim. Öngörüleri güçlü, zeki, güçlü bir kişiliği, kararlı bir duruşu var. İnsanlarla ilişkileri son derece sevecen ve güçlü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, Genel Başkanlığı'nda, Başbakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda başarısında en önemli faktör, işine odaklı ve konsantre oluşudur. Kolektif aklı önemser. Çalışma arkadaşlarının görüş ve önerilerini alır ve defterine yazar.
TÜRKİYE YENİDEN GÜÇLENDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Gücünü ve enerjisini tamamen milletten alan bir siyasetçi. Türkiye'nin yeniden güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktığı, tarihi kodlarıyla buluştuğu içinde bulunduğumuz dönemin asli mimarıdır. Bugün uluslararası platformlarda, Doğu Akdeniz'de, enerji ve savunma sanayiinde, milli meselelerde iddiasını ortaya koyan Türkiye, Erdoğan liderliğinde yapılan atılımların bir sonucu. Cumhurbaşkanımız siyasi tarihimize, hakkı ve adaleti haykıran, mazlumu savunan, milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren eşsiz mücadelesiyle geçti.
DOĞAL BİR LİDER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: Cumhurbaşkanımız, halka ve Hakk'a hizmet etme gayesini doğal liderlik özellikleriyle somutlaştıran ve realize eden bir liderdir. Cumhurbaşkanımızın liderliği; yıpratıcı, son derece çetin ve bazen tahammül sınırlarını zorlayan bir süreçte taktik hamleleri, stratejik hedeflerle uyumlu olacak şekilde; reel politiğin zorunlu kıldığı tarzda imkânlar ile hedefler arasındaki son derece hassas dengeyi dinamik bir yaklaşımla koruyarak yoluna devam etmekte.
"İYİ Kİ DOĞDUN REİS"
Başkan Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerileri doğum gününü kutladılar:
MERYEM ÖKSÜZ (72): Erdoğan bir dünya lideri, başımızın tacı. Allah ona mutlu ve huzurlu günler versin. Sağlıklı yılları olsun.
REMZİ GÜNAY (65): Onu anlatmaya gerek yok. O Türkiye'nin başında, mazlumların yanında olan bir dünya lideri. İyi ki doğdun Reis.
MUHAMMET YETKİNER (51): Allahım ona sağlık, mutluluk ve huzur versin. Başımızdan eksik etmesin. Nice yılları olsun.
TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi de kutladı. Erdoğan'ın bugünkü doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü. Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.