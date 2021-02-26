Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutladılar! Başkan Erdoğan kaç yaşında?

AK Parti ile 2002'de girdiği ilk seçimde sandıktan birinci çıktı. Ama kendisi Siirt'te aldığı cezadan dolayı milletvekili olamadı. Partisi kapatılmak istendi ancak süreç Erdoğan'ın lehine sonuçlandı. Erdoğan yol aldıkça önüne konan engeller büyüdü, büyüyen engeller onu daha da güçlü kıldı. 2010'dan itibaren ise Erdoğan'ı devirmeye çalışan dış kaynaklı ve içerideki uzantısı güçler daha çok yüklendi. Gezi Parkı eylemleri ile Arap Baharı yaratıp onu da tıpkı Ortadoğu'daki ve Afrika'daki bazı liderlerle aynı kadere mahkûm etmek istediler. 7 Şubat MİT krizinde Müsteşar Hakan Fidan üzerinden, 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle bakanları ve oğlu Bilal Erdoğan üzerinden kendisini devirmeye çalıştılar.

Bunda başarılı olamayan malum güçler son kirli oyununu uzun yıllardır devlet içerisine yerleştirdikleri hain bir terör örgütü aracılığıyla oynadılar. 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Erdoğan bu zorlu süreçleri siyasi zekâsı, güçlü liderliği ile bertaraf etti.