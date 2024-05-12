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Miçotakis Türkiye’ye geliyor

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Giriş: 12.05.2024 08:46
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya geliyor. Gündemde kritik başlıklar var. İki ülke arasında ihtilafa neden olan konular ile düzensiz göç ve terörle mücadele öncelikli konular arasında.
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