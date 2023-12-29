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MHP’li Özdemir’den CHP’ye bildiri tepkisi: Terör örgütüyle aynı safta buluşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 09:00
Güncelleme:29.12.2023 09:06
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, terörü kınayan ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki gösterdi, "CHP sinsilik yaparak terör örgütleriyle aynı safta buluşuyor" dedi.
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