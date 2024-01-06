MHP’den gazeteciler için yeşil pasaport teklifi! Basın mensuplarına hususi pasaport mu geliyor?

Milliyetçi Hareket Partisi meslekte 15 yılını dolduran basın mensuplarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklifi Meclis'e sunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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