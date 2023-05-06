06 Mayıs 2023, Cumartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den The Economist’e tepki: Türkiye'ye yön veremezler
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir mitinginde halka hitap etti. Bahçeli, The Economist'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi. Bahçeli, "İngiliz The Economist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye'yi sömürge haline getiremezler. Alayı gelsin şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz. Biliniz ki tehlike çok büyüktür. İstenilen denetim altında tutulan, taviz vermeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Terör örgütünün taşeronu Kılıçdaroğlu'dur." dedi.