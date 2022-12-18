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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mersin'de önemli açıklamalar: Saraçhane kumpası tutmaz

A Haber
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Giriş: 18.12.2022 17:01
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "Aday Belli Karar Net" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Saraçhane tiyatrosuyla hükümete saldırılması fırsatçılık. Ekrem İmamoğlu’nu parlatma arayışı ve amacının cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olduğu kesindir." dedi.
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