13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler: Türkiye ile bağlarını koparıp PKK'nın çekim alanına girdiler...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler: Türkiye ile bağlarını koparıp PKK'nın çekim alanına girdiler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 12:25
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'nin PKK'nın çekim alanında olduğunu vurgularken "Türkiye bağları iyice koptu iflas bayrağını çektiler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ahını tutacağını söyleyen Bahçeli "31 Mart'ta hepsinin foyası ortaya çıkacak" dedi. Bahçeli ayrıca partisinden kopan isimlere de yüklenirken "İhanetle yolumuzu kesmeye çalıştılar. Bizden devşirdiklerini karşımıza çıkardılar" sözleriyle göndermede bulundu.
Başkan Erdoğan Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan Nahyan ile görüştü
CHP’de İstanbul krizi
CHP'de "İstanbul" krizi
İmamoğlu’na CHP’lilerden Sarıyer protestosu
İmamoğlu'na CHP'lilerden Sarıyer protestosu
Gürsel Tekin CHP’den istifa etti
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Bahçeli’den CHP’ye sert sözler
Bahçeli'den CHP'ye sert sözler
Alt geçit gölete döndü
Alt geçit gölete döndü
Dünya hükümetler zirvesi! Türkiye onur konuğu
Dünya hükümetler zirvesi! Türkiye onur konuğu
Fondaş Halk TV Berat Albayrak’a iftira attığını kabul etti!
Fondaş Halk TV Berat Albayrak’a iftira attığını kabul etti!
Antalya’da sağanak etkili oldu!
Antalya'da sağanak etkili oldu!
Son Dakika:TUA’ya atama!
Son Dakika:TUA'ya atama!
Son sığınak refah bombalanıyor!
Son sığınak refah bombalanıyor!
İstanbul eşsiz olsun Yeniden OIsun...
İstanbul eşsiz olsun "Yeniden OIsun"...
Daha Fazla Video Göster