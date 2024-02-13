13 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler: Türkiye ile bağlarını koparıp PKK'nın çekim alanına girdiler...
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'nin PKK'nın çekim alanında olduğunu vurgularken "Türkiye bağları iyice koptu iflas bayrağını çektiler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ahını tutacağını söyleyen Bahçeli "31 Mart'ta hepsinin foyası ortaya çıkacak" dedi. Bahçeli ayrıca partisinden kopan isimlere de yüklenirken "İhanetle yolumuzu kesmeye çalıştılar. Bizden devşirdiklerini karşımıza çıkardılar" sözleriyle göndermede bulundu.