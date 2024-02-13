MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler: Türkiye ile bağlarını koparıp PKK'nın çekim alanına girdiler...

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'nin PKK'nın çekim alanında olduğunu vurgularken "Türkiye bağları iyice koptu iflas bayrağını çektiler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ahını tutacağını söyleyen Bahçeli "31 Mart'ta hepsinin foyası ortaya çıkacak" dedi. Bahçeli ayrıca partisinden kopan isimlere de yüklenirken "İhanetle yolumuzu kesmeye çalıştılar. Bizden devşirdiklerini karşımıza çıkardılar" sözleriyle göndermede bulundu.