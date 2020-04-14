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14.04.2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz! İşte Türk siyasi tarihine geçecek o an... | Video

TBMM’deki infaz düzenlemesinin son gün görüşmelerine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı sürpriz damga vurdu. Devlet Bahçeli, Genel Kurul’a, koronavirüs önlemleri kapsamında maske takarak girdi. Türk siyasi tarihine geçecek o anlar kameralara bakın nasıl yansıdı...

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