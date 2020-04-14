- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz! İşte Türk siyasi tarihine geçecek o an... | Video
TBMM’deki infaz düzenlemesinin son gün görüşmelerine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı sürpriz damga vurdu. Devlet Bahçeli, Genel Kurul’a, koronavirüs önlemleri kapsamında maske takarak girdi. Türk siyasi tarihine geçecek o anlar kameralara bakın nasıl yansıdı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.