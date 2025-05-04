04 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2025 17:07
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan provokasyon düşündürücü ve ürpertici” dedi. Bahçeli, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından yaşanan saldırının toplum huzurunu tehdit ettiğini belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı. Saldırının bireysel mi yoksa planlı bir tertip mi olduğunun netleşmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Emniyet ve yargı gereğini yapacaktır. Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Sırrı Süreyya Önder'e veda
Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür
Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür
Provokasyonun arkasında kimler olabilir?
Provokasyonun arkasında kimler olabilir?
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Özgür Özel’e saldırı anı kamerada
Özgür Özel'e saldırı anı kamerada
Saldırganın 21 yıl önceki görüntüleri
Saldırganın 21 yıl önceki görüntüleri
Saldırgan ifadesinde ne anlattı?
Saldırgan ifadesinde ne anlattı?
İşte o saldırgan! Asayiş şubeye getirildi
İşte o saldırgan! Asayiş şubeye getirildi
Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı
Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı
Saldırının arkasında kim var?
Saldırının arkasında kim var?
Başkan Erdoğan’dan Özel’e geçmiş olsun telefonu
Başkan Erdoğan’dan Özel’e geçmiş olsun telefonu
Ömer Çelik’ten A Haber’de sert tepki
Ömer Çelik’ten A Haber’de sert tepki
Daha Fazla Video Göster