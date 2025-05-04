MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan provokasyon düşündürücü ve ürpertici” dedi. Bahçeli, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından yaşanan saldırının toplum huzurunu tehdit ettiğini belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı. Saldırının bireysel mi yoksa planlı bir tertip mi olduğunun netleşmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Emniyet ve yargı gereğini yapacaktır. Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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