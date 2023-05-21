21 Mayıs 2023, Pazar
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MHP Genel Başkanı Bahçeli Defne Hastanesi'nin açılışında konuştu: Milletimizin ailelerine sahip çıkmak, devletimizin görevidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Hatay'da afetzedelere hitap etti. Bahçeli, konuşmasında "Eğer ülkede geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı." dedi. Bahçeli buradaki ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerden etkilenen ve 24 Mart'ta temel atma töreni yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin açılışında vatandaşlara hitap etti.