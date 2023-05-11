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MHP Engeliler Haftası etkinliği düzenledi: Hilal’in gölgesinde hep birlikte

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Giriş: 11.05.2023 12:18
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Engelliler Haftası kapsamında Çekmeköy'deki tabiat parkta bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de katıldı. Yönter, "14 Mayıs sonrasında Cumhur İttifakı olarak engelli haklarındaki iyileştirmeleri artırarak devam ettireceğiz" dedi.
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