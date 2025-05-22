22 Mayıs 2025, Perşembe
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MGK'da terörsüz Türkiye vurgusu! "Terör ülke gündeminden çıkarılacak"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) Mayıs ayı toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası 8 maddelik MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.