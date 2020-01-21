Mezarlıklarda yer kalmadı! İstanbul'da hayatını kaybeden...

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tartışmaları beraberinde getirecek bir uygulama için adım atmaya hazırlanıyor. Alınacak karar sonrası, İstanbul'da hayatını kaybedenler doğdukları yere defnedilecek. Vatandaşlar İBB'nin yeni hazırlığına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da hayatını kaybedenlerin mezarlıkların dolmasından dolayı doğduğu yere defnedilmesi için çalışma başlattı.

İSTANBULLULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbullu vatandaşlar İBB'nin başlattığı "İstanbul'da ölen doğduğu yerde defnedilecek" çalışmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar genellikle "Yeni mezarlıklar yapılmalı. Aile İstanbul'dayken defin köyde neden yapılsın?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kimi vatandaş maddi boyuta da değinerek, "Masraf 3'se 5, 5'se 10 olur. Kışın soğuk havalarda kar altında kalan köylere nasıl götürülecek cenaze." şeklinde sitem etti.