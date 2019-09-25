Mesut Hakkı Caşın'dan Adana'daki bombalı saldırı hakkında kritik yorum: Türkiye’nin prestijini düşürmek isteyen... | Video

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Peki, saldırı için neden Adana seçildi? Saldırıyı düzenleyen teröristler nerede saklanıyordu? Saldırının zamanlaması neye işaret ediyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Adana'daki saldırıyı A Haber canlı yayında yorumladı. Caşın, “Türkiye’nin prestijini düşürmek isteyen çok ciddi ve çok taraflı bir terör saldırısının bir bacağı bu!” dedi. Caşın, "Başkan Erdoğan’ın dün BM Genel Kurulu’ndaki teröre karşı verdiği mesajlar, Suriye ve İsrail açıklamaları birilerini çok fena rahatsız etti." ifadelerine yer verdi.