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Mesele sadece ekonomi mi? İşte kur operasyonunun şifreleri: Çakallar puslu havayı sever!

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 13:49
Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor? Döviz kurlarındaki dalgalanmanın arkasında kimler var? Muhalefet dövizdeki kur dalgalanmalarını destekliyor mu? Türkiye ekonomisi saldırıların hedefinde, perde arkasında kim var? Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasına kim karşı çıkıyor? Türkiye üzerinde kimler oyun oynuyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Çakallar puslu havayı sever! "ÇAKALLAR PUSLU HAVAYI SEVER!"
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Kur operasyonunun şifreleri
Kur operasyonunun şifreleri
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