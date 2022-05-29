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Mescid-i Aksa’da Türk vatandaşına çirkin saldırı! İşgalci İsrail güçleri kadın Türk vatandaşını darbetti

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 15:42
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşını darp ederek gözaltına aldı. Türk vatandaşına yönelik saldırıyla ilgili ayrıntıları Filistinli Gazeteci Muhammed Ebu Takiya A Haber canlı yayınında anlattı.
Mescid-i Aksa’da Türk vatandaşına çirkin saldırı MESCİD-İ AKSA'DA TÜRK VATANDAŞINA ÇİRKİN SALDIRI

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Mescid-i Aksa’da Türk vatandaşına çirkin saldırı
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