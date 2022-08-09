Mercedes’ten TOGG’a gelen Taha Uluhan: Başkan Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm

Geçtiğimiz cumartesi günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ödül töreninde kürsüye çıkan bir genç herkesi duygulandırdı. Almanya'da Mercedes'in AR-GE bölümünde çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türkiye’ye dönen Taha Uluhan, "Başkanımızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik" dedi. Taha Uluhan'ın o güne damga vuran ifadeleri bu ülkeye inananların adeta sembolü oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Kocaeli'ye "Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleşti.

Bu anlamlı törende 27 yaşında bir Türk genci Taha Uluhan'ın umut dolu konuşması, Türkiye'ye olan inancı o gün onu dinleyen herkesi duygulandırdı.

Gözlerindeki heyecan ve sesindeki samimiyet, aralarında Başkan Erdoğan'ın olduğu herkesi çok derinden etkiledi.

ANLATTIKLARI BU ÜLKENİN GELECEĞİNE DUYULAN İNANCI PEKİŞTİRDİ

Mercedes'ten yerli otomobil hamlesini Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştiren TOGG'a gelen Taha Uluhan, "Biz buraya geldik... Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ...

Taha Uluhan, "Her ne kadar bu topraklardan uzak doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim mili ve manevi değerlerimizle beslemişti. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum." şeklinde konuştu.

Sözlerleriyle herkese umut aşılayan Uluhan, "Henüz 23 yaşımdayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürmeye yoğunlaştık." açıklamasını yaptı.

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Taha Uluhan, dünyanın dört bir yanında parıldayan Türk gençlerine de ilham oldu.

Onun gibi bu toprakların gücüne inanlar bugün vatana hizmet için yarışa girdi.

Sözlerinde çarpıcı ifadelere yer veren Taha Uluhan, "Sürekli yeni teknoparklar kuruluyordu. Gençlerimizin mühendislik ruhunu tetikleyen ve dünyada izlenen Teknofest gibi etkinlikler düzenleniyordu. Dünyada yeni mobiliteye doğru gidilirken, TOGG ile Türkiye'de de bu piyasaya girmek için ciddi adımlar atılıyordu. 2021'de Bilişim Vadisi'nin Mobilite Hızlandırma Programı ile Türkiye'ye geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA KONUŞMASINDA GENÇ GİRİŞİMCİYE ATIFTA BULUNDU

Taha Uluhan'ları ülkesine çağıran ses Başkan Erdoğan'dan geldi.

Başkan Erdoğan törendeki konuşmasında "Az önce gencimizi dinledik. Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz." ifadelerine yer verdi.