05 Nisan 2023, Çarşamba
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Meral Akşener'in mermi şovunun nedeni belli oldu! Nevşin Mengü itiraf etti: Son anketlerde yüzde 8'e kadar düştü
Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından İYİ Parti tabanında HDP ile yapılan ittifaka karşı büyük bir rahatsızlık oluştu. Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin istifa ettiği İYİ Parti'deki bu düşüş anket sonuçlarına da yansıdı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Nevşin Mengü İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 8'lere kadar düştüğünü söylerken Akşener'in bugün yaptığı "mermi şovunun" nedenini de açıkladı. İşte detaylar... .