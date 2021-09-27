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Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili HDP açıklaması! 2023 için söylem değiştirdiler

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.09.2021 20:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz yıl HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul etmiş, ''HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz'' demişti. Akşener bu açıklamasından bir yıl sonra ise ''HDP meşru bir partidir'' diyerek kendisi ile çelişti. Genel Başkan Akşener'in bu geri adımı, ''2023'te HDP'nin desteğine ihtiyaç duyduğu için söylem değiştirdi'' yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte haberimizin detayları…

Millet İttifakı ortakları, HDP konusundaki tutarsızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yıl içinde iki farklı açıklama yaptı. Millet İttifakı ortağı gibi kendisi ile çelişti.

Meral Akşener, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul etmişti.

İyi Parti Genel Başkan Akşener'den bir yıl sonra ise tam tersi açıklama geldi.

"2020'DE PKK'NIN UZANTISI" DEDİ

Akşener, 23 Nisan 2020'deki mesajında, "Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"2021'DE HDP MEŞRUDUR" AÇIKLAMASI YAPTI

Bu sözlerinin kayda geçtiğini bile bile Akşener 24 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada HDP için, "Meclis'te varlığı sürdüren bir parti an itibariyle legaldir. Hukuk karşısında meşrudur" şeklinde konuştu.

2023 İÇİN SÖYLEM DEĞİŞTİRDİLER

Akşener'in bu geri adımı, ''2023'te HDP'nin desteğine ihtiyaç duyduğu için söylem değiştirdi'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA KENDİSİ İLE ÇELİŞMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir televizyon programında kendisine yöneltilen "HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyma konusunda yıllardır başarılı olmadığını kabul eder misiniz?" sorusuna "Koymasını isteriz. Kesinlikle bakın demokrasiyi savunup teröre sıcak bakmak mümkün değil." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir başka açıklamasında "Siyasi partileri kapatmak, terör örgütleri ile onları bağlantılandırmak asla doğru değildir." cümlelerini sarf etmişti.

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