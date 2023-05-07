Meral Akşener Babacan Karamollaoğlu Davutoğlu ve Uysal’a "abidik gubidikler" diyerek hakaret etti

İçinde HDPKK’nın da hüküm sürdüğü 7’li koalisyonda kriz çıkaracak yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Maltepe mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal’ı kast ederek “Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ben de ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya! Öyle abidik, gubidikler ile olmak istemiyorum. Oylarınızla Başbakan olmam istiyorum” sözleriyle ittifakın küçük ortaklarını çöpe atarak onlara hakaretler savurdu.