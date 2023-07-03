Memur ve emekli zamları belli oluyor! Başkan Erdoğan Çarşamba gününü işaret etti: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan ve milyonlarca çalışan ve vatandaşı ilgilendiren Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan depremzedeler için yapılan konutların ekim ayından itibaren teslimine başlanacağını ifade ederken "Ana gündemimiz deprem bölgesidir. Şu an bölgede 180 bin konutun inşası başladı." dedi. Diğer yandan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırıyı değerlendiren Başkan Erdoğan "İnanca saldırı düşünce özgürlüğü kapsamına sokulamaz." ifadelerini kullandı. Fransa'daki olayları da yorumlayan Başkan Erdoğan sömürgecilik göndermesinde bulunarak "Rüzgar ekenler fırtına biçiyor" dedi. Diğer yandan kiralardaki yüzde 25 sınırının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, otomobil fiyatlarında oluşan balonu da takip ettiklerini belirtti. Diğer yandan emekli ve memurlara yapılacak olan zamma ilişkin konuşan Başkan Erdoğan "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. İşte detaylar...