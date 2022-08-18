18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Memleket Partisi'nden Tele1'e tepki! Kapısına dayandılar

Memleket Partisi'nden Tele1'e tepki! Kapısına dayandılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2022 11:32
Son dakika haberi... Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Tele1 kanalının binası önünde basın açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Memleket Partisinden Tele1e tepki MEMLEKET PARTİSİ'NDEN TELE1'E TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Partisi’nden Tele1’e tepki
Memleket Partisi'nden Tele1'e tepki
BELTUR’da mide bulandıran görüntü!
BELTUR'da mide bulandıran görüntü!
Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!
Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!
Bir gemi daha Ukrayna’dan hareket etti
Bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
İşte güçlü devlet
İşte güçlü devlet
Dünyanın gözü bu ziyarette
Dünyanın gözü bu ziyarette
Bahçeli’den Erdoğan’a önemli öneri
Bahçeli'den Erdoğan’a önemli öneri
Hükümet Suriye için ne yapmalı?
Hükümet Suriye için ne yapmalı?
Kılıçdaroğlu’nun yüzünü düşüren pankart
Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren pankart
Dünyanın gözü Lviv’deki 3’lü zirvede
Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede
41 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti
41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Daha Fazla Video Göster