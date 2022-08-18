18 Ağustos 2022, Perşembe
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Memleket Partisi'nden Tele1'e tepki! Kapısına dayandılar
Son dakika haberi... Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Tele1 kanalının binası önünde basın açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.