Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Avukat Kerem Ali Sürekli'den A Haber'de açıklamalar

A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi programının 7 Haziran 2022 Salı günkü yayınına AK Parti İzmir İl Başkanı Avukat Kerem Ali Sürekli konuk oldu. Sürekli, CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim problemlerini anlattı. İzmir Körfezi’nin içler acısı durumuna işaret eden Sürekli, "İzmir’de şu zamanlarda özellikle pis koku sorunu var. Yıllardır burası kötü durumda. CHP’li belediyeler zamanında bir sonuç elde edilmedi. Soyer, İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim dedi ama vaadini gerçekleştiremedi. Tunç Soyer İzmir Körfezi’nde yüzeceğini söylemişti ancak kokudan yaklaşılmıyor. Koku İzmir’in içlerine yayıldı." dedi. Diğer yandan Ali Sürekli, "İzmir'de alt yapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm felaket durumda." şeklinde konuştu. Harmandalı çöp toplama alanı için de uyarıda bulunan Ali Sürekli, "Burası fitili çekilmemiş bomba" nitelemesini yaptı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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