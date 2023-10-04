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Meclis'te LGBT ittifakı! CHP'li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber'de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 13:00
CHP ve HDP milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda LGBT'lilere destek verilerek eşcinsel evlikikler savunuldu. Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Özçelik, CHP'li bazı milletvekillerine bu konuyu sorduğunu ve bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtti.
Mecliste LGBT ittifakı MECLİS'TE LGBT İTTİFAKI

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