04 Ekim 2023, Çarşamba
Meclis'te LGBT ittifakı! CHP'li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber'de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir
CHP ve HDP milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda LGBT'lilere destek verilerek eşcinsel evlikikler savunuldu. Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Özçelik, CHP'li bazı milletvekillerine bu konuyu sorduğunu ve bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 04.10.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 13:00
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