Meclis'te LGBT ittifakı! CHP'li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber'de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

CHP ve HDP milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda LGBT'lilere destek verilerek eşcinsel evlikikler savunuldu. Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Özçelik, CHP'li bazı milletvekillerine bu konuyu sorduğunu ve bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtti.