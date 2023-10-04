04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Meclis'te LGBT ittifakı! CHP'li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber'de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

Meclis'te LGBT ittifakı! CHP'li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber'de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

CHP ve HDP milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda LGBT'lilere destek verilerek eşcinsel evlikikler savunuldu. Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Özçelik, CHP'li bazı milletvekillerine bu konuyu sorduğunu ve bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtti.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.10.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 13:00
  • 1
  • 15
Meclis’te LGBT ittifakı! CHP’li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber’de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

Eşitlik için kadın platformu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. CHP ve HDP'li vekiller tarafından misafir edildiler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Meclis’te LGBT ittifakı! CHP’li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber’de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal'ın ev sahipliğinde kemaraların karşısına geçtiler.

  • 3
  • 15
Meclis’te LGBT ittifakı! CHP’li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber’de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

CHP ve HDP milletvekilleri Meclis'te ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çağrılarına karşı tutum sergilendi.

  • 4
  • 15
Meclis’te LGBT ittifakı! CHP’li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber’de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

LGBT'ye destek verilerek, eşcinsel evlilikler savunuldu.

  • 5
  • 15
Meclis’te LGBT ittifakı! CHP’li bazı milletvekilleri rahatsız... A Haber’de anlattı: Bu ısrar tabanda kopmaları beraberinde getirir

Tartışıalcak sözlerin söylendiği toplantıda, TİP'li Sera Kadıgil de terörden tutuklu HDP'liler Gültan Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı.