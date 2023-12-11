11 Aralık 2023, Pazartesi
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Meclis'te bütçe maratonu | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ifade ederken; "2024'ün ilk yarısında enflasyonda düşüş beklentimiz var." dedi.