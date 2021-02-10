Meclis'te ''Boğaziçi'' tartışması! Tansiyon yükseldi Kılıçdaroğlu istifaya davet edildi

Boğaziçi provokosyonu Meclis'te de tansiyonu yükseltti. Rektörün istifasını isteyen CHP'lilere, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ''benim gözümde en liyakatsiz siyasi lider Kılıçdaroğlu'dur, istifa etsin. '' diye seslendi. Turan, AK Parti'nin öğrencilerin karşısındaymış gibi gösterilmesine de tepkiliydi.

Boğaziçi provokasyonu Meclis'te tansiyonu yükseltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında tartışma yaşandı.

Turan, rektörün istifasını isteyen CHP'lilere liyakat üzerinden yüklendi ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

"Eğer mesele, 'liyakatsiz rektörün istifa etmesi' talebiyse, her liyakatsiz bulduğumuz kişiyle ilgili istifa hakkımız varsa, ben ilan ediyorum; benim gözümde en liyakatsiz siyasi lider Kılıçdaroğlu'dur," diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Turan, AK Parti'nin öğrencilerin karşısındaymış gibi gösterilmesine de tepkiliydi. Turan, "AK Parti'yi öğrencilerin karşısında gösterme gayreti yanlış bir gayret. Kızdığımız, karşı çıktığımız, polise 'katil' diyenlerdir. Kızdığımız, karşı çıktığımız, PKK ile LGBT sapkınlığıyla öğrencilerimizi aynı yere koyanlardır." diyerek tepkisini dile getirdi.