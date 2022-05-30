30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de! Erken seçim olacak mı? İşte cevabı
Son dakika haberi… Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanı Mustafa Şentop, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu oldu. Peki Suriye'de operasyon ne zaman başlar? ABD teröristlere yardımı neden kesmiyor? İsveç ve Finlandiya'ya NATO’da neden veto edildi? Kılıçdaroğlu'nun iftira siyaseti nereye varacak? Türkiye-Yunanistan ilişkileri nereye evrilecek? Erken seçim olacak mı? İşte siyaset gündemine dair tüm merak edilenler…