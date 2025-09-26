MASAK’a anında müdahale yetkisi! Şüpheli hesap hareketleri anlık izlenecek

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK'a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi için yasal düzenleme yapılacak. İşte detaylar…

