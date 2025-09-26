26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları MASAK'a anında müdahale yetkisi! Şüpheli hesap hareketleri anlık izlenecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 14:32
Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK'a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi için yasal düzenleme yapılacak. İşte detaylar…
