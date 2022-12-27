27 Aralık 2022, Salı
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Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: "Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor"
Bugüne kadar dokuz kez bir araya gelen fakat 2023 seçimlerinde kimin aday olacağı üzerinden birbirine düşen Altılı Masa'da, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında ipler gerildi. CHP liderinin adaylığına karşı çıkan Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyledi. Bu talep de Kılıçdaroğlu'ndan veto yiyince iki parti arasındaki gerilim bir hayli büyüdü. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını düşünen İYİ Parti kanadına, CHP'liler yaptırdıkları anketlerle yanıt verdi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yapılan bir ankette partililerin yüzde 61,5'inin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istediğini belirtti.