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Marmara’da peş peşe depremler! A Haber depremin merkez üssünde

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 13:37
Bu sabah saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Daha sonra 4,5 büyüklüğünde artçı geldi. Deprem pek çok çevre ilde hissedildi. A Haber muhabiri Özgür Yıldız depremin merkez üssü Gemlik’ten son durumu aktardı.
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A Haber depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
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