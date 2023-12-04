Marmara’da peş peşe depremler! A Haber depremin merkez üssünde

Bu sabah saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Daha sonra 4,5 büyüklüğünde artçı geldi. Deprem pek çok çevre ilde hissedildi. A Haber muhabiri Özgür Yıldız depremin merkez üssü Gemlik’ten son durumu aktardı.

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