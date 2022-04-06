Marmara 25 metreden sonra oksijen kalmadı! Atık yükü azaltılmalı

Bilim insanları Marmara Denizi'nde yaptıkları araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde etti. Araştırmaya göre denizdeki oksijen seviye ciddi şekilde düştü. Peki bunun nedeni ne, hangi önlemler alınmalı? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı, bu sorulara cevap verdi.

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