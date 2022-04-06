06 Nisan 2022, Çarşamba
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Marmara 25 metreden sonra oksijen kalmadı! Atık yükü azaltılmalı
Bilim insanları Marmara Denizi'nde yaptıkları araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde etti. Araştırmaya göre denizdeki oksijen seviye ciddi şekilde düştü. Peki bunun nedeni ne, hangi önlemler alınmalı? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı, bu sorulara cevap verdi.