Marketten markete etiket değişiyor | Aynı ürünlerde fark 300 lira! Gross marketler daha mı ucuz?

Ramazana 10 gün kala çarşı pazarda da alışveriş hızlandı. Talep artınca fırsatçılar da bu durumu hemen fiyatlara yansıttı. Üstelik yapılan tüm denetimlere rağmen bazı marketlerde yine her gün etiketler değişiyor. ATV Haber ekipleri hem o denetimlere katıldı hem de aynı ürünlerin farklı marketlerdeki fiyatlarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuç sizleri de şaşırtacak.

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