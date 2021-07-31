31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Manavgat'taki yangından kahreden haber! 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı.