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Manavgat yangın sonrası yeniden doğdu! Devlet sözünü tuttu

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Giriş: 21.04.2023 11:59
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de orman yangını çıkmış, 10 günde söndürülen alevler, 60 bin hektarlık alanı kül etmişti. Bölge yapılan çalışmalar sayesinde yaralar kısa sürede sarıldı. Yangında evlerini kaybedenler kısa sürede yeni yuvalarına kavuştu.
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