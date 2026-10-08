Maltepe'de çöken binanın zemin katındaki işletmeci ilk kez A Haber'e konuştu! "Kolonları asla kesmedik, tadilat da yoktu"

İstanbul Maltepe'de altındaki 3 katı yerle bir olan 7 katlı binanın zemin katındaki kumaş deposunu işleten Serkan Kaya, hakkında ortaya atılan iddialara ilk kez A Haber ekranlarında yanıt verdi. Kamuoyundaki "kolon kesildi ve tadilat yapıldı" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Kaya, iş yerinde herhangi bir imalat veya makine bulunmadığını belirterek, bina sakinlerinin kentsel dönüşüm için müteahhit arayışında olduğunu ancak sürecin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.