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Bakan Fidan: S. Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan: S. Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile bir araya geldiği ortak basın toplantısında gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan ile yürütülen askeri iş birliğinden Gazze’de süren soykırıma kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Bakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın en kısa sürede Meclis'e sevk edileceğini müjdelerken, Macar mevkidaşı Orbán ise Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve vize serbestisine tam destek verdiklerini ilan etti.

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