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Malatya’da teslim edilen deprem konutları! Depremdeler tamamlanan evlerine yerleşiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 18:53
Malatya'da afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor. Depremzedeler evlerine yerleşiyor. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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