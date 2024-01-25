Malatya’da korkutan deprem! Vali Ersin Yazıcı A Haber’de: Çok ciddi bir ihbar yok

Malatya’da insanları sokağa döken 5,2 şiddetindeki depremden sonra A Haber’e bağlanan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Çok ciddi bir ihbar yok. Hasırcılar Mahallesi’nde bir binada sıkıntı var. Birkaç binayla ilgili ihbarla gelmeye başladı. Bir binada kiriş düştü yaralı ve can kaybı yok.” dedi.

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