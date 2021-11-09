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Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı! Şoku atlatamayan vatandaş kamerada

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Giriş: 09.11.2021 20:23
Son dakika haberleri... Malatya'da iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 13 kişi sağ olarak çıkarılırken, iki vatandaşın durumunun ağır olduğu bildirildi. Göçük altındaki vatandaşları kurtarmak için canhıraş bir biçimde mücadele devam ederken, olay yerinden yeni görüntüler geliyor. Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş kameralara yansıdı. İşte o anlar...
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