Malatya'da 5,2 ve 4,7'lik iki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendirdi

Malatya'da 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı; Adıyaman, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi. Son depremler neye işaret? 5'ten büyük yeni artçılar olur mu? Hangi illerde risk sürüyor? İstanbul'un son durumu ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

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