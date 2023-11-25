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Malatya'da 5,2 ve 4,7'lik iki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 11:49
Güncelleme:25.11.2023 12:09
Malatya'da 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı; Adıyaman, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi. Son depremler neye işaret? 5'ten büyük yeni artçılar olur mu? Hangi illerde risk sürüyor? İstanbul'un son durumu ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.
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