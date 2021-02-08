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Mahkemeden tepki çeken FETÖ kararı! Firari FETÖ'cü Ali Çelik'in şirketi kurtarıldı

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Giriş: 08.02.2021 09:06
Güncelleme:08.02.2021 09:10
Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, beş şirket için kayyumluk kararını kaldırdı. Milyonluk şirketler Çelik’e geri verilecek.

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, beş şirket için kayyumluk kararını kaldırdı. Milyonluk şirketler Çelik'e geri verilecek.

Mahkemeden skandal karar! Firari FETÖcüye şirket kıyağı MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR! FİRARİ FETÖ'CÜYE ŞİRKET KIYAĞI
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