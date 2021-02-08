Mahkemeden tepki çeken FETÖ kararı! Firari FETÖ'cü Ali Çelik'in şirketi kurtarıldı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, beş şirket için kayyumluk kararını kaldırdı. Milyonluk şirketler Çelik’e geri verilecek.

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, beş şirket için kayyumluk kararını kaldırdı. Milyonluk şirketler Çelik'e geri verilecek.