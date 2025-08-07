Mağarada 12 şehit soruşturması! MSB: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin mağarada şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex’in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız da karşı Navtex’ini yayımladı. Gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN