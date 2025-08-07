07 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mağarada 12 şehit soruşturması! MSB: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi
Mağarada 12 şehit soruşturması! MSB: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi

Mağarada 12 şehit soruşturması! MSB: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2025 12:23
Irak'ın kuzeyinde 12 askerin mağarada şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex’in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız da karşı Navtex’ini yayımladı. Gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mağarada 12 şehit soruşturması! MSB: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi
Bakan Fidan’dan kritik Suriye ziyareti
Bakan Fidan'dan kritik Suriye ziyareti
Yenikapı ruhu 7 Ağustos 2016’da canlandı
Yenikapı ruhu 7 Ağustos 2016’da canlandı
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Terörsüz Türkiye terörsüz bölge demek
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge demek"
Mağarada 12 şehit soruşturması!
Mağarada 12 şehit soruşturması!
Sahte diplomada iddialar ve gerçekler!
Sahte diplomada iddialar ve gerçekler!
Başkan Erdoğan’dan şehit-gazi ailelerine mektup
Başkan Erdoğan'dan şehit-gazi ailelerine mektup
Türkiye’nin Kaan’ı F-35’e rakip oluyor
Türkiye’nin Kaan’ı F-35’e rakip oluyor
İBB soruşturmasında gerçekler gün yüzüne çıkıyor
İBB soruşturmasında gerçekler gün yüzüne çıkıyor
Suç örgütünden Özgür Özel’e VIP makam aracı
Suç örgütünden Özgür Özel’e VIP makam aracı
Türkiye’yi terörden arındırmak temel amaç
“Türkiye’yi terörden arındırmak” temel amaç
Şam 4 milyar dolarlık dev yatırım
Şam 4 milyar dolarlık dev yatırım
Daha Fazla Video Göster