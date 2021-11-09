09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Lütfü Türkkan şehit kaymakam Safitürk’ün babasını hedef almıştı

Lütfü Türkkan şehit kaymakam Safitürk’ün babasını hedef almıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2021 13:45
Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını hedef almıştı. Lütfü Türkkan’a tepki gösteren şehit babası Asım Safitürk, A Haber mikrofonlarına “Bana kıyafetimden dolayı hakaret etti. Bizim vatandaşımız bu vatan toprağında rahatça yaşıyorsa ve rahatça ibadet ediyorsa bunun şehitle sayesinde olduğunun farkında ve şuurunda. Biz milletiz ve asıl olanız o ise vekildir ve bu yüzden yanlış yapmıştır. Millete yaptığı düşmanlığın en açık tezahürüdür. Bu olaya herkes üzüldü. Bu adamın Meclis’ten çıkarılması lazım. Mutlaka onun üyeliğinin düşmesi lazım. Meral Akşener’de bunu bedelini öder. Millet şehitlerin sayesinde rahat uyuyor. Bu yaptığının izahı mümkün değil.” diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit kaymakamın babasından Türkkan’a tepki!
Şehit kaymakamın babasından Türkkan'a tepki!
Afet ve acil durum toplanma alanı kaçak hafriyatla doldu
"Afet ve acil durum toplanma alanı" kaçak hafriyatla doldu
CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
Canlı yayında flaş çağrı: İYİ Parti ekibinden kaçın
Canlı yayında flaş çağrı: İYİ Parti ekibinden kaçın
Akşener sicili kabarık Ali Yener’in Meclis’te sesi oldu
Akşener sicili kabarık Ali Yener'in Meclis'te sesi oldu
Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!
Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!
AK Parti’nin Kürtçe devrimi!
AK Parti’nin Kürtçe devrimi!
Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur
Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur
Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davası başladı!
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası başladı!
Türkiye’nin gizli gücü!
Türkiye'nin gizli gücü!
Meral Akşener Lütfü Türkkan’a sahip çıktı!
Meral Akşener Lütfü Türkkan'a sahip çıktı!
Türkiye bölgede kurtlarla savaşıyor
"Türkiye bölgede kurtlarla savaşıyor"
Daha Fazla Video Göster