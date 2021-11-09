Lütfü Türkkan şehit kaymakam Safitürk’ün babasını hedef almıştı

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını hedef almıştı. Lütfü Türkkan’a tepki gösteren şehit babası Asım Safitürk, A Haber mikrofonlarına “Bana kıyafetimden dolayı hakaret etti. Bizim vatandaşımız bu vatan toprağında rahatça yaşıyorsa ve rahatça ibadet ediyorsa bunun şehitle sayesinde olduğunun farkında ve şuurunda. Biz milletiz ve asıl olanız o ise vekildir ve bu yüzden yanlış yapmıştır. Millete yaptığı düşmanlığın en açık tezahürüdür. Bu olaya herkes üzüldü. Bu adamın Meclis’ten çıkarılması lazım. Mutlaka onun üyeliğinin düşmesi lazım. Meral Akşener’de bunu bedelini öder. Millet şehitlerin sayesinde rahat uyuyor. Bu yaptığının izahı mümkün değil.” diye konuştu.

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