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Lübnanlıların İsrail soykırımından kaçışı A Haber'de!

Lübnanlıların İsrail soykırımından kaçışı A Haber'de!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 12:28
İsrail ile Hizbullah arasında çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından sonra yükselen tansiyon düşmüyor. İsrail’in son yaptığı saldırıdan 500’e yakın kişi ölürken telefonlara gelen tehdit mesajlarıyla insanlar korku ve paniğe kapıldı. Lübnanlıların terör devleti İsrail’in soykırımından kaçışı başladı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken özel görüntüler Niyazi Kurt’un kamerasına yansıdı.
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