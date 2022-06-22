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Libya tezkeresi TBMM’den geçti! Mehmetçik’in görev süresi 18 ay daha uzatıldı

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 09:25
Libya'ya asker gönderilmesi için tezkere Meclis'ten geçti. Mehmetçik 18 ay daha Libya'da kalacak. Tezkere AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin "evet" oyları ile kabul edildi. CHP ve HDP tezkereye yine karşı çıktı, iki parti de "hayır" oyu verdi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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